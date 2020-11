Była na proteście. "Jestem przerażona tym, co widziałam"

"Byłam wczoraj na proteście. Tak naprawdę był to mój pierwszy w tym roku. Większość protestu stanowiły kobiety, a z nich myślę, że więcej niż połowa w wieku ok. 25-30 lat. (...) Wcześniej kilka razy nas blokowano, kilka razy zmienialiśmy kierunek, chyba jako jedne z pierwszych zrobiłyśmy sobie skrót przez rozsławiony salon Empiku, żeby ominąć blokadę. Wszędzie niebiesko od policyjnych świateł" - zrelacjonowała na Instagramie.

Gwiazdy wspierają protesty kobiet

"Po chwili zobaczyłam ok. 8 facetów. Zresztą przez cały czas tego typu typki były widoczne, nie wyglądali na uczestników protestu. Zapytałam koleżankę: 'To naziole czy tajniacy?'. 'Tajniacy'. Stali obserwując i ewidentnie czekając na coś... Na sygnał? Weszłyśmy na schody pobliskiego banku. Podjęłyśmy z jedną z koleżanek decyzję, że już wracamy, a po kilku minutach zobaczyliśmy ok. 50-ciu szturmowców biegnących razem w kwadracie. Wzięłyśmy się za ręce i biegiem do bocznej uliczki i do auta. Uff. Niedługo po tym dwie koleżanki, które zostały napisały, że zamknięto kordonem cały plac, a policja puściła gaz, natomiast tajniacy wyciągnęli metalowe pałki teleskopowe i bili nimi ludzi" - wspomina.