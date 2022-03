Był twarzą Leroy Merlin. Krzysztof Miruć zerwał współpracę z marką. "Jestem przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie"

Krzysztof Miruć, architekt, projektant wnętrz i gwiazda kanału HGTV, zerwał współpracę z Leroy Merlin. Wcześniej zrobił to TVN. Powodem jest fakt, że francuska marka nie wycofała się z Rosji po jej agresji na Ukrainę. "Potępiam to, co się w tej chwili dzieje z całego serca" - pisze Miruć.