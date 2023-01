Był młodą gwiazdą Disneya. Teraz sprzedaje swoje nagie zdjęcia

Benson dał się oszukać "kobietom", które publikowały jego intymne zdjęcia na stronach internetowych. Aktor wspomina to jako "traumatyczne doświadczenie". Z początku robił wszystko, by usunąć z sieci kompromitujące ślady młodzieńczej naiwności, przez które miał problemy w pracy po rzuceniu aktorstwa. Okazało się to jednak niemożliwe.