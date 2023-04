Był gwiazdą show TVP. Wyjaśnia, co dzieje się w Finlandii

No tak, jeśli mielibyśmy już na siłę czegoś szukać, to rzeczywiście kwestie ekonomiczne byłyby na pierwszym miejscu. Finowie nie wychodzą na ulicę, ale pojawiają się sygnały, że nie są zadowoleni. Owszem, PKB kraju jest wysokie, ale dużą jego część stanowi jednak sektor publiczny. Państwo zapewnia społeczeństwu dużo świadczeń, ale wbrew pozorom ludzie wcale nie są szczególnie zamożni – siłę nabywczą pieniędzy w fińskim portfelu porównuje się do sytuacji w Portugalii, a to przecież o czymś świadczy. Dziś wiadomo, że państwo może przestać dawać tak dużo, a to zaczyna niepokoić ludzi. I jeszcze, na marginesie, warto przy okazji zauważyć, że prawicowy KOK szedł do wyborów z hasłem "Naprawić Finlandię", co ma się odbywać przez ograniczenie wydatków publicznych i zadłużenia. Finowie mają, widać, trochę masochistyczną – pewnie dlatego, że protestancką – naturę.