Był gwiazdą hitu Polsatu. Wyjechał na Islandię i został kelnerem. Nam mówi: "Inflacja wymusiła na mnie..."

Adam Strycharczuk na Islandii. Jak spędza czas wolny od pracy?

Nie da się zaprzeczyć, że Islandia to jeden z krajów, który absolutnie potrafi zachwycić swoim malowniczym krajobrazem. Jak Adam wspomniał już na początku naszej rozmowy, on od razu zakochał się w tych widokach. Czy ma natomiast dużo czasu na zwiedzanie? – Niestety nie posiadam tu środka transportu, a komunikacja publiczna na mojej wiosce właściwie nie istnieje. Podziwiam więc okolicę - jezioro, wzgórza termalne, kratery i wulkany. Z okna widzę 150 rodzajów kaczek, które obecnie bytują nad wodą. Uczę się żyć wolniej, po 32 latach w Warszawie. Zdarza mi się korzystać z autostopa, odbyłem już kilka wycieczek przy pomocy "lokalsów". Bardzo chciałbym tutaj podziękować Mariuszowi, mojemu fanowi, który napisał do mnie na instagramie i zabrał na fenomenalną wycieczkę. Czuję, że to początek nowej przyjaźni, a to najcenniejsze co można przywieźć z takiej wyprawy – opowiada nam.