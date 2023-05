Burza po zwolnieniu Katarzyny Dowbor. Zdania ekspertów są podzielone

Prezenterka powiedziała wprost, że nie była to jej decyzja i jest jej bardzo przykro. Edward Miszczak, który po przejściu z TVN do Polsatu robi "porządki" w kadrach popularnych programów (wcześniej z pracą pożegnała się m.in. Katarzyna Skrzynecka), podziękował Dowbor za współpracę. Wywołało to ogromne oburzenie widzów, komentujących w mediach społecznościowych. Swoje trzy grosze dorzuciła też Barbara Blińska, była wicedyrektorka TVP2 i była szefowa Discovery Historia TVN.