Bujakiewicz zaliczyła wpadkę na plaży. "Jaki kraj, taka Pamela"

Aktorka, która ma na sobie żółty strój kąpielowy i trzyma czerwoną deską pod pachą, biegnie brzegiem morza w stylu, jaki robiła to Pamela Anderson w "Słonecznym patrolu". Jednak w przeciwieństwie do dawnej seksbomby, polska celebrytka zakończyła swój trucht… widowiskowym upadkiem. W opisie w żartobliwy sposób odniosła się do całej sprawy. "No to biegiem na wakacje! Stary film, ale ciągle aktualny… Jaki kraj, taka Pamela" – napisała.