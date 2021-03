Szokująca decyzja "Daily Mail". Nasłali prawników na amerykańską stację

Kryzys w rodzinie królewskiej. Autorka książki o Meghan ostro o monarchii

Associated Newspapers, właściciel brytyjskiego tabloidu, wystąpił z żądaniem do stacji CBS o niezwłoczne usunięcie fragmentów "niedokładnych, wprowadzających w błąd i mogących prowadzić do podziałów” , w których mowa była o "Daily Mail". Wydawca twierdzi, że część z wymienionych nagłówków została sfałszowana.

"Jako odpowiedzialny i uczciwy nadawca wierzymy, że potępisz tak jak my, celowe zniekształcanie i fałszowanie nagłówków gazet we wprowadzającym w błąd montażu brytyjskich gazet nadawanych w 'Oprah with Meghan and Harry'. Wiele nagłówków zostało wyrwanych z kontekstu lub celowo zredagowanych i wyświetlonych jako dowód potwierdzający twierdzenie programu, że księżna Susseksu była przedmiotem rasistowskich relacji w prasie brytyjskiej" - napisała w liście Elizabeth Hartley, dyrektor prawna grupy Associated Newspapers.