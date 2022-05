Brytyjska dziennikarka walczy z rakiem. Wyczerpała wszystkie możliwości

James zaczęła prowadzić podcast "You, Me and the Big C" w 2018 r. Od początku chwalono go za szczere dyskusje na temat raka. W programie, w którym nierzadko gościły gwiazdy, poruszano wiele praktycznych kwestii, poczynając od wypadania włosów po zajmowanie się swoimi finansami. Prywatnie James jest matką dwójki dzieci.