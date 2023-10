Brytyjska dziennikarka o TVP. "Telewizja publiczna ma być bezstronna"

Podkreśliła wagę pluralizmu w mediach i porównała publiczną telewizję w Polsce do tej brytyjskiej. - Najważniejsze jest to, żeby bez względu na to, jaki jest rząd — ta telewizja publiczna rzeczywiście była publiczna i bezstronna. Zauważyłam jedną rzecz w Polsce, że jak rząd się zmienia, to te wszystkie osoby, które pracują w telewizji, też się zmieniają. U nas tak nie ma, dziennikarze są na antenie bez względu na to, kto wygrywa wybory.