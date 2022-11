Brutalne morderstwo Cara, które odmieniło losy Rosji

Premiera filmu "Rosyjska Rewolucja" w Telewizji WP już w najbliższy poniedziałek o 20:50

Ciąg wydarzeń zapoczątkowany przez zamach na Cara Aleksandra II wywarł decydujący wpływ na życie Włodzimierza Lenina i pchnął go na ścieżkę, która doprowadziła do wybuchu rewolucji bolszewickiej. Bez charakteryzujących Lenina bezwzględności oraz skrajnej politycznej brutalności krwawy komunistyczny przewrót z 1917 roku najpewniej nigdy nie doszedłby do skutku, a losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej.