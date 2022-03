Brutalna, obrzydliwa, głupia. Wojna oczami korespondenta wojennego

W Ukrainie zginął pierwszy zachodni reporter wojenny. Brent Renaud, 51-letni dziennikarz, były współpracownik "The New York Timesa", został zabity w niedzielę, kiedy jego samochód ostrzelano pod Irpieniem, na północny-zachód od Kijowa. W aucie był jeszcze jeden przedstawiciel mediów, który został ranny. Udało się go ewakuować z terenu walk i umieścić w szpitalu w Kijowie.