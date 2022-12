"Brokat". Tylko dla dorosłych. Polski serial o prostytutkach na Netfliksie

Nie oznacza to jednak, że Netflix nie zadbał o to, by "Brokat" nęcił oczy stroną wizualną. Pomijając goliznę i seks, już sam PRL zdecydowanie nie jest szarobury, bo na ekranie dominują jaskrawe barwy i tytułowy brokat. Wiele ujęć składa się z narkotycznych spowolnień i artystycznych zbliżeń. Widać jak na dłoni, że twórcy bardzo starali nadać obrazom jak najbardziej zmysłowy wymiar. Pod tym kątem "Brokat" przypomina mi trochę serial "My, dzieci z dworca Zoo", gdzie w podobny sposób połączono lukier z mrokiem przy próbie odtworzenia Berlina z późnych lat 70. Sopot w takiej stylizacji bez wątpienia prezentuje się atrakcyjnie.