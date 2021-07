Żona zostawiła go po 30 latach. "Zawalił mi się świat"

Na swoje szczęście mógł liczyć na pomoc swojej siostry. Rozenek rzecz jasna bardzo przeżyła to, co spotkało jej brata, ale stanęła na wysokości zadania w chwili, gdy Kostrzewski tego najbardziej potrzebował. – Po raz kolejny zawalił mi się cały świat. Nie wiem, jak to przeżyłem. Małgośka przez cały czas mnie mocno wspierała. Gdy dowiedziała się o moim rozwodzie, bardzo to przeżywała. Zabolało ją to, co się wydarzyło. Wielokrotnie ze sobą rozmawialiśmy, cały czas podnosiła mnie na duchu. Wiedziałem, że zawsze mogę na nią liczyć – wyznał.