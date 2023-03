Brat Kamila Durczoka wciąż z nim rozmawia. "Nie potrafię tego wytłumaczyć"

Brat dziennikarza Dominik Durczok wspominał, że Kamil bardzo źle się poczuł w niedzielę, 14 listopada. Następnego dnia przebywał u swojej mamy. "To ona zadzwoniła do mnie, żeby powiedzieć, że z Kamilem się źle dzieje. Zastałem go w kałuży krwi, krwotok był ogromny. Odwiozłem go do szpitala na Ligocie. Był bardzo osłabiony. Zdążyliśmy sobie tylko powiedzieć: "Trzymaj się", opowiadał.