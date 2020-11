Braciak krytykuje serial, w którym grał. Ostre słowa

Jacek Braciak to 52-letni aktor, który gra i w świetnych filmach, i w dobrych serialach, i w kiepskich tasiemcach. Jak sam mówi, jego zawód to nie misja, a praca do wykonania. Jednak ostre słowa o produkcjach, w których można było go oglądać, i tak są zaskakujące.

Jacek Braciak nie pojawił się w nowej odsłonie "Brzyduli" (ONS)