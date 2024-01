Bracia uciekli pod autem do Szwecji. Jeden z nich nie porusza tematu z synem

- Ja mu specjalnie nie opowiadam o mojej przeszłości. Choć on zna sprawę, bo w podręczniku wiedzy o społeczeństwie były o tym krótkie wzmianki. On nie dopytuje i ja też nie wiem, co mam mu opowiadać. Syn ma 14 lat, będzie chciał o coś zapytać, dojrzeje do tego, to możemy pogadać.