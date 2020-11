Bracia Golec w ogniu krytyki. Fani zapowiadają bojkot i żądają, by pieniądze przeznaczyli na szpitale

W niedzielę po południu minister kultury Piotr Gliński nieoczekiwanie poinformował na Twitterze o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Wsparcia Kultury do czasu "wyjaśnienia wszelkich wątpliwości". To reakcja na społeczne oburzenie listą beneficjentów i wysokościami dotacji dla poszczególnych artystów, które nie ustaje od piątku. Jednymi z niechlubnych rekordzistów, którym ministerstwo przyznało kwotę 1,8 mln złotych, są bracia Golec. Choć w świetle najnowszego oświadczenia ministra pieniądze te stoją pod znakiem zapytania, muzycy i tak zdążyli się narazić fanom.

Kiedy na swoim facebookowym profilu Golcowie zapowiedzieli premierę najnowszego albumu, pod postem wylało się morze krytyki. Internauci nie kryli oburzenia przyznaną trębaczom kwotą. Jedni zapowiedzieli ich bojkot, inni wprost wezwali artystów, by publiczne pieniądze przeznaczyli na zrujnowaną walką z pandemią koronawirusa służbę zdrowia.

Trzeba przyznać, że skala krytyki pod adresem Golec uOrkiestra, jak i emocje wzburzonych internetów robią wrażenie. Post o płycie "Symphoethnic", której notabene głównym sponsorem jest PKN Orlen, od piątku 13 listopada skomentowało ponad siedmiuset użytkowników Facebooka. Zdecydowana większość z nich, delikatnie mówiąc, nie miała na temat Golców najlepszego zdania. To, co najczęściej zarzucano artystom to koniunkturalizm, sprzyjanie obecnej władzy, a nawet brak honoru.