Borys Szyc wrócił wspomnieniami do czasu swojego alkoholizmu. "Bardzo się broniłem przed grupą wsparcia"

- Spotykałem się z doktorem Woronowiczem na raty, bo poszedłem do niego dużo wcześniej jeszcze przed moją rzeczywistą terapią, chyba z 10 lat wcześniej. Przyszedłem sprawdzić, czy jestem chory. Dowiedzieć się, czy mam problem, czy nie mam. Oczywiście już sugerując, że na pewno go nie mam, tylko chciałbym to usłyszeć od profesjonalisty. Aż już nie było gdzie uciekać wiec zjawiłem się tam jeszcze raz - powiedział Borys Szyc.