Borkowski ma dużo młodszą partnerkę. Takie ma wobec niej plany

W niedawnej rozmowie z "Dobrym Tygodniem" Borkowski podkreślił, że choć jego partnerka jest miłą osobą, to jednak zdaje sobie sprawę z dużej różnicy wieku. Wychodzi jednak na to, że przestał się przejmować tym faktem, bo nie ukrywa się ze swoim związkiem. Co więcej, aktor, nauczony przykrymi doświadczeniami z przeszłości, nie chce wyjawiać za wiele szczegółów o swojej relacji. Po co ma "zapeszać".