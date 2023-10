Bohdan Łazuka ma głodową emeryturę. Ale nie bieduje

Przez 60 lat Bohdan Łazuka zagrał wiele kultowych ról m.in. samego siebie, artystę, który w "Nie lubię poniedziału", mocno nietrzeźwy, podąża do domu torami tramwajowymi, trzymając się korby oraz geja, wzdychającego do inżyniera Karwowskiego w kinowej wersji "Czterdziestolatka". Żartował, że w PRL inkasował tyle, co radziecki generał. Ale w przeciwieństwie do wielu swoich kolegów nie wydawał wszystkiego.