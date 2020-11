Bohaterka ślubnego programu ma pretensje do produkcji

"Kto odmówi pannie młodej" to nowy format w TVN 7. Program polega na tym, że to panie biorą sprawy w swoje ręce i oświadczają się swoim partnerom. Ryzykują, bo nie wiedzą, jaka będzie ich reakcja i jak przyjmie taki obrót spraw ich rodzina. Nie wszystkim podoba się to, że ślub odbywa się nagle - zaledwie po 3 dniach od pojawienia się kamer programu i prowadzącej Małgorzaty Ohme.

W jednym z ostatnich odcinków widzowie mogli poznać historię Moniki i Michała. Jednej osobie ich szybki ślub się nie spodobał, co pokazano w programie. Monika musiała to skomentować.

Zobacz: "Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

Monika i Michał poznali się dzięki portalowi randkowemu. Po jakimś czasie zdecydowali się rozstać, bo według Moniki nie miało to przyszłości. Po rocznej przerwie Michał skontaktował się z byłą partnerką i przygotował dla niej niespodziankę - wyjazd do miejsca, gdzie pierwszy raz się pocałowali. Uczucie rozkwitło na nowo. Po 8 miesiącach wspólnego życia Monika zdecydowała się zgłosić do programu i wykorzystać szansę, by oświadczyć się Michałowi.