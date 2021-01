Apel syna "Krzykacza" do fanów. Potrzebne są pieniądze

Rok 2020 skończył się wyjątkowo dramatycznie dla bliskich i fanów Marka Pawłowskiego znanego z programu "Złomiarze Pl" emitowanego na Discovery Channel. Postawny bohater z Pruszkowa, który za sprawą swojego doniosłego głosu zyskał przydomek "Krzykacz", zmarł w Sylwestra , zostawiając pogrążonych w żałobie żonę i syna Janusza. Po tym, jak w mediach społecznościowych poinformowano o śmierci 47-letniego złomiarza, jego bliscy zasypywani są pytaniami o pogrzeb i o to, gdzie można wysłać zmarłemu wieńce.

To dało im do myślenia i spowodowało, że syn Marka Pawłowskiego zwrócił się do fanów ojca z apelem.