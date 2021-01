Bohater "Chłopaków do wzięcia" walczy o życie. Jest pod respiratorem

"Chłopaki do wzięcia" to hitowy serial dokumentalny, który od kilku lat możemy oglądać na antenie Polsat Play. Uczestnikami produkcji są mieszkańcy wsi i małych miejscowości, którzy szukają prawdziwej miłości. Jak się okazuje, jeden z bohaterów show walczy o życie.

Pandemia koronawirusa daje się we znaki całemu światu. W ciągu ostatniego roku liczba zakażonych i zgonów znacznie wzrosła. COVID-19 dotknął także pana Stanisława, bohatera "Chłopaków do wzięcia", który pojawiał się w programie wraz z synem. Znajomy Marcina zamieścił w mediach społecznościowych bardzo niepokojący wpis.

ZOBACZ TAKŻE: "Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

"Kochani potrzebujemy teraz od was wsparcia! W tym poście nie ma miejsca na hejt czy heheszki. Tata Marcina przebywa teraz w stanie krytycznym w szpitalu zakaźnym. Jest podłączony do respiratora. Jedyne co teraz nam zostaje, to modlitwa, bo stan naprawdę jest krytyczny. Prosimy o wsparcie wszystkie dobre dusze, które tutaj są. Następne dwie doby będą rozstrzygające" - czytamy.