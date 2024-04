Bogusław Linda w młodości miał romans z Polą Raksą. "Trzymała go pod kluczem"

- To mnie gubiło. Jak się za bardzo zakochiwałem, to nigdy nie kończyło się to dobrze. I nie dawało żyć i spać - wyznał w jednym z wywiadów Linda, który od 2000 r. jest mężem Lidii Popiel. Ale zanim się ustatkował, notorycznie skakał z kwiatka na kwiatek. I choć on sam nie zwykł mówić o kobietach, które odegrały mniejszą lub większą rolę w jego życiu, to po latach wyszło na jaw, że swego czasu zapałał gorącym uczuciem do Poli Raksy.