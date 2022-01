"Bo w rodzinie siła" na TVP. Hipokryzja to mało powiedziane

Jeśli myśleliście, że TVP da sobie (i nam) wreszcie spokój z kiepskimi koncertami, na których co miesiąc przewijają się te same twarze, to byliście w błędzie. Nowy rok to najwyraźniej nowy budżet na serwowanie widzom muzycznej "uczty". A ta znów okazała się niestrawna.