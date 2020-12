Bloger kontra Ordo Iuris. Przeprosił fundację za wpis sprzed 2 lat

W sierpniu 2018 roku na kilka tygodni przed upływem swojej kadencji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił projekt nowego Kodeksu rodzinnego. Ten nie spodobał się Instytutowi na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris , który twierdził, że narusza on prawa polskich rodzin, "obniżając autonomię rodziny i autorytet rodziców poprzez m.in. umożliwienie dzieciom toczenia sporów przed organami państwowymi". Jak argumentowali, "to stawia pod znakiem zapytania możliwość efektywnego wykonywania przez rodziców ich praw i obowiązków opiekuńczo-wychowawczych".

Instytut uważał, że zmiany mają lewicowy charakter i polegają na ograniczeniu autorytetu rodzicielskiego, co ich zdaniem było niezgodne z Konstytucją. Jedną z osób, które krytycznie odniosły się do zastrzeżeń Ordo Iuris był Kamil Nowak. Mężczyzna od kilku lat prowadzi w mediach społecznościowych profil o nazwie "Blog Ojciec".

Właśnie się dowiedzieliśmy, że Nowak w związku z tym wpisem otrzymał przedsądowe wezwanie do "zaprzestania dalszego naruszania dóbr osobistych" oraz "usunięcia skutków naruszenia" Instytutu na rzecz Kultury prawnej Ordo Iuris poprzez publikację oświadczenia na Facebooku. Gdyby mężczyzna tego nie zrobił, to fundacja wytoczyłaby mu proces, w którym żądałaby powyższych rzeczy, a także zadośćuczynienia "w wysokości obliczonej jako iloczyn kwoty 1 złoty oraz liczby osób, do których wpis dotarł (co najmniej równej zasięgowi wpisu)".