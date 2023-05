Blanka robi furorę za granicą. Eksperci widzą ją w finale Eurowizji

Blanka pojedzie do Liverpoolu, gdzie weźmie udział w drugim półfinale Eurowizji. Jej wygrana w krajowej preselekcji budziła ogromne kontrowersje (nie była faworytką głosujących widzów) i z początku mało kto wierzył, że wejdzie do finału. Ostatnio do sieci trafiły nagrania z pierwszej próby scenicznej, na której Blanka nie tylko zaśpiewała swój kawałek "Solo", ale pokazała też układ taneczny, strój, scenografię itd.