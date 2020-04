Blanka Lipińska nie weźmie udziału w "Tańcu z gwiazdami". Wyjawiła powód

Swoją popularność zawdzięcza jednak nie tylko talentem do snucia pikantnych opowieści . Jest charakterna i przebojowa i doskonale wie, jak prezentować się w mediach. Wie też, jak nieraz grać mediom i fanom na nosie , podsycając jednocześnie zainteresowanie wokół siebie. Przed kamerami zaś czuje się jak ryba w wodzie.

Dała tego dowód nie tylko w niejednym wywiadzie wideo, ale występując też w innej roli – w końcu to ona jest prowadzącą reality show z udziałem zawodników MMA, "Tylko jeden". Nie da się ukryć, to świetnie dobrana prowadząca - wszak sama ma spore doświadczenie we współpracy z federacją.