Blanka Lipińska opowiedziała o rozstaniu z Baronem

Blanka Lipińska nie ukrywa, że boleśnie przeżywa rozstanie z Aleksandrem Baronem . Rozstali się tuż przed wyjazdem na wakacje do Egiptu. Blanka poleciała na nie sama, zaznając luksusów. Pisarka wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że jej związek z gitarzystą Afromental należy już do przeszłości. "To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu" - przekazała wówczas.

Lipińska zaznaczyła, że to nie jej sukces stał się przyczyną rozpadu związku z Baronem: - Mój związek z Aleksandrem też był wolny od takiego ciężaru. Alek jest bardzo poprawny, dyplomatyczny, nie pokazuje zbyt wiele i nie wpuszcza obcych do swojego świata. W nim jest inna mądrość. Jako mężczyzna z moim sukcesem radził sobie wyjątkowo dobrze. Połączyło nas jedno: oboje mieliśmy nietuzinkowe spojrzenie na życie i świat. Wychowaliśmy się w polskiej kulturze, ale nie do końca zgadzaliśmy się z jej założeniami. Jako para nie zawsze zgadzaliśmy się we wszystkich kwestiach, ale... teraz nie ma to już żadnego znaczenia.