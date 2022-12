Black Eyed Peas otwarcie zadrwiło z PiS. Nawiązali do nazwy partii Kaczyńskiego

- Kochamy was LGBT, kochamy was ludzie Afryki, kochamy was uchodźcy - podkreślał frontmen Black Eyed Peas, zapowiadając swój wielki przebój sprzed prawie 20 lat "Where Is the Love?". Choć nikt z TVP nie pokusił się o tłumaczenie, wymowne przesłanie amerykańskich gwiazd nie umknęło m.in. uwadze internautów.