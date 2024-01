Bilet na widownię "Tańca z gwiazdami". Znamy cenę

Został nieco ponad miesiąc do powrotu "Tańca z gwiazdami" na ekrany telewizorów. Będzie to pierwsza edycja tanecznego show za czasów przejęcia przez Edwarda Miszczaka fotelu dyrektora programowego. Zdecydował się on na odświeżenie programu. Jedną z opcji, która się pojawiła, jest możliwość oglądania występów gwiazd i tancerzy na żywo. Wszystko to za sprawą uruchomienia sprzedaży biletów na widownię.