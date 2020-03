"Big Brother": Magda Wójcik pozuje w bikini. Posypały się komentarze

Magda Wójcik z "Big Brothera" wypoczywa w najlepsze. Na Instagramie zamieściła dwa odważne zdjęcia w kolorowych strojach kąpielowych, mocząc stopy w lazurowej wodzie. Na komentarze nie musiała długo czekać.

"Myśl jak królowa. Królowa nie boi się błądzić. Porażka to tylko kolejny kamień milowy do świetności"- zacytowała Oprah Winfrey była uczestniczka "Big Brothera", Magda Wójcik. Zdjęcie zrobiła w Tunezji w pełnym słońcu, wśród palm.

Zdjęcia i wpis pojawiły się na instagramowym profilu Magdy z okazji Dnia Kobiet. Choć celebrytka spóźniła się o kilka dni, to nikt nie zwrócił na to uwagi. W oczy rzucała się figura i... coś jeszcze.

"Dzień kobiet! Dzień kobiet! Niech każdy się dowie,że dzisiaj święto dziewczynek! Piękne panie z tej wspaniałej okazji życzę wam dużo miłości, odwagi, siły ducha i ciała. Nigdy nie bójcie się powiedzieć, co myślicie, nie poddawajcie się, kochajcie swoje ciała no matter jaki macie size czy xs czy xl, zawsze bądźcie sobą i nie zmieniajcie się aby dostosować się do panujących norm" - napisała.