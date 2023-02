Bieniuk z ukochaną na pierwszej wspólnej okładce. Udzielili też szczerego wywiadu. "W miłości ważna jest spontaniczność"

Bieniuk zgadza się z ukochaną. - Każdy związek to ryzyko i droga w nieznane z nadzieją, że się uda. Dojrzałość polega na tym, że zdajemy sobie sprawę z pracy, jaką trzeba włożyć, by relacja była udana i trwała - powiedział Bieniuk. Jego ukochana dodała: I nie myśli się przecież, że uczucie się skończy, tylko że - jeśli się nad nim pracuje - idzie w dobrym kierunku. Im jestem dojrzalsza, tym bardziej zdaję sobie sprawę z błędów, jakie wcześniej popełniałam. Teraz pracuję, by ich nie powtarzać. Gdy jest się młodszym, żyje się chwilą i liczy, że wszechświat wszystko ułoży po naszej myśli. A to niestety nie zawsze tak działa - powiedziała w wywiadzie Pactwa.