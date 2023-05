Bieniuk pokazał syna. Napisał, że nie ma wątpliwości do kogo jest podobno

Fani popularnej rodziny Bieniuków w sekcji komentarzy wyrazili zachwyt publikacją Jarosława. "Zdecydowanie w Szymonie widzę Anię. Najmłodsza pociecha też przypomina ją i mam wrażenie, że jest tak pozytywnie zakręcony jak mama", "Synowie to cała Ania, Oliwia jak tata", "Szymon kopia mamy. Naszej cudownej Ani", "Jakby to było wczoraj", "Chłopcy uroda po mamusi, córka wykapany tatuś z uśmiechem mamy" - to tylko niektóre z komentarzy, które możemy przeczytać pod zdjęciem. O zabawny komentarz pokusiła się również Oliwia Bieniuk. "Nie znam człowieka..." - napisała półfinalistka "Tańca z gwiazdami"