Białoruska TV wymyśliła nowy absurd. Donoszą o kolejkach zdesperowanych Polaków

W materiale zatytułowanym po prostu "Polacy jeżdżą do Białorusi na zakupy" można zobaczyć nagranie, które pokazuje kolejkę samochodów rzekomo stojących nieopodal polsko-białoruskiej granicy. Prezenterka opowiada o strachu przed głodną zimą, która pcha Polaków do tego, by zakupy przyjeżdżali do sąsiada. Polacy rzekomo są gotowi na poświęcenia i spędzają kilka godzin w drodze, by kupić białoruskie produkty.