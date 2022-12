Białe święta? Mówią, jaka pogoda nas czeka

- Co prawda modele pogodowe nie sięgają jeszcze do samych świąt - zastrzega Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW-PIB, - ale o najbliższych dniach wiemy już całkiem sporo. Tak, będzie mocna odwilż. Zacznie się już w najbliższy poniedziałek, 19 grudnia. To właśnie wtedy z zachodu zacznie dopływać do Polski ciepłe powietrze.