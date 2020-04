"Będziemy żreć chrust". Aktor "Na Wspólnej" ostro o sytuacji gwiazd

Rząd stopniowo odmraża gospodarkę, ale na powrót do normalności nie ma co jeszcze liczyć. Ogłoszony dopiero drugi etap znoszenia obostrzeń dotyczy możliwości chodzenia m.in. do muzeów, bibliotek i galerii sztuki. Na wyjście do kina i do teatru musimy poczekać i my, i artyści. Ta sytuacja rodzi wiele frustracji.