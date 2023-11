Będzie nowy "Prison Break". Fani mogą się zdziwić

Kręcony dla telewizji Fox "Prison Break" był przed laty jednym z najpopularniejszych seriali. Zdobył szereg nagród, był nominowany do Złotych Globów i Emmy. Do 2009 r. nakręcono w sumie cztery sezony i film telewizyjny "The Final Break", a w 2017 r. doszła jeszcze jedna, 9-odcinkowa seria.