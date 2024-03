Będzie jak z Johnnym Deppem. Angelina idzie na wojnę z Bradem

Sąd podjął decyzję w tej sprawie. Prośba Angeliny Jolie została odrzucona. A to oznacza, że Pitt i jego prawnicy dostali zielone światło, by pozwać aktorkę i doprowadzić do procesu, w którym oboje musieliby zeznawać przed sądem. Wyrok sądu w tej sprawie rozbudził podejrzenia, że może nas czekać kolejny wielki, medialny proces, jaki miał miejsce kilka miesięcy temu. Mowa o procesie Johnny'ego Deppa i Amber Heard, gdzie publicznie prano małżeńskie brudy - ujawniając światu m.in. historie o podrzucaniu sobie psich odchodów do łóżka czy o przemocowych zachowaniach pijanego aktora.