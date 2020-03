Będzie hitem tej wiosny? Ten serial nieźle namieszał

Stacje telewizyjne i platformy streamingowe prześcigają się w nowych propozycjach serialowych. Które z nich przykują naszą uwagę na dłużej i staną się pozycją obowiązkową do obejrzenia? Jak w zalewie nowości nie przegapić tych najlepszych? Jaki jest patent na sukces? Twórcy serialu „Święty” emitowanego w telewizyjnej Czwórce odrobili lekcje i znaleźli sposób, by zawalczyć o widza.

A klucz do sukcesu jest stosunkowo prosty. Mówi się, że najbardziej lubimy to co już znamy, więc rozpoczęcie nowej produkcji z uwielbianą przez widzów „Policjantek i Policjantów”, kultową już, postacią Mikołaja Białacha (w tej roli Mariusz Węgłowski) to strzał w dziesiątkę. Jeśli dodać do tego kryminalne wątki, wartką akcję, wyraziste postaci i dużo humoru, to musi się udać.