Bednarek zaśpiewał dla Ukrainy. Internauci zostawili porażające komentarze

Większość z wpisów nie nadaje się do cytowania. "I znów koncert polityczny", "Takie smuty, że nie da się oglądać. Wszędzie Ukraina", "To już się staje żenujące", "My jeszcze mieszkamy w Polsce, czy to już Ukraina" - to tylko kilka wpisów, jakie pojawiły się na facebookowym profilu Polsatu, gdzie opublikowano film z występu gwiazd. Prawdziwy festiwal ksenofobii w komentarzach.