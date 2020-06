Beata Tadla o rozstaniu dowiedziała się z mediów

Jednak okazuje się, że biznesmen nie powiedział dziennikarce prosto w oczy, że z nią zrywa. Tadla o wszystkim miała się dowiedzieć z oświadczenia 40-latka. - W końcu się rozstali, a on wydał to swoje oświadczenie. Napisał na Instagramie, że dziękuje jej za wszystkie wspólne chwile i życzy wszystkiego najlepszego. Niby to eleganckie, ale dlaczego wbrew jej woli i wiedzy? – mówi informator "Twojego Imperium".

Ostatni związek Tadli był związkiem na odległość - on mieszka w Opolu, ona żyje i pracuje w Warszawie. - Na początku Beata szukała plusów w takim związku. Spotykali się kilka razy w miesiącu. On przyjeżdżał do stolicy, ale częściej spotykali się gdzieś w Polsce, na przykład we Wrocławiu - przyznaje źródło.