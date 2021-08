Beata Tadla była na kwarantannie. Jej podróż poślubna zamieniła się w koszmar

W rozmowie z Pomponikiem osoba z otoczenia pary zdradziła: - Na chwilę przed wylotem Beata i Michał zrobili testy na COVID-19. Wyszły pozytywne. Musieli poddać się kwarantannie, a co za tym idzie na własny koszt wykupić pobyt na kolejnych 10 dni na Malediwach. Niestety zaczęli się gorzej czuć, a także, aby nie zagrażać innym turystom, zmuszeni byli do siedzenia w zamknięciu. Obsługa przynosiła im jedzenie pod drzwi. O wylegiwaniu się na plaży ani zwiedzaniu nie było mowy. Za to przekonali się, że w chorobie także mogą na siebie liczyć.