Beata Kozidrak straciła szofera. Tak się teraz wozi po mieście

Jechała zygzakiem

Przypomnijmy, że Beata Kozidrak musi teraz korzystać z taksówek, gdyż we wrześniu 2021 r. wsiadła za kierownicę swojego bmw po suto zakrapianej imprezie. Jadąc po ulicach warszawskiego Mokotowa, zachowywała się na tyle niebezpiecznie i nieobliczalnie, że inny kierowca zadzwonił na policję. Badanie alkomatem wykazało, że Kozidrak miała 2 promile alkoholu we krwi. Było to o 19:40. Piosenkarka tłumaczyła się, że dzień wcześniej wypiła ok. litr wina.