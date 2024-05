1 z 5 Bear Grylls całe życie igra ze śmiercią. Miał nie chodzić, a zdobył Everest

Bear Grylls od lat wzbudza podziw i kontrowersje swoimi wyczynami, które wielu z pewnością przypłaciłoby życiem. Ryzyko towarzyszy mu od wczesnej młodości i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić.