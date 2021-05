BBC w ostatniej chwili wstrzymała emisję reportażu. Chodzi o dawny wywiad z księżną Dianą

Po latach brat Diany ujawnił, że Bashir miał zmusić go do nakłonienia księżnej do wywiadu za pomocą szantażu sfałszowanymi dokumentami. W tej sprawie pod koniec 2020 r. wszczęto wewnętrzne śledztwo prowadzone przez lorda Johna Dysona. Zamiar zbadania kulis kontrowersyjnego wywiadu poparł nawet książę William. Wnioski zostały już przekazane władzom BBC, które obiecały zaprezentować je światu w programie "Panorama".