Bawił publiczność bardziej niż prowadzący. Dawid Podsiadło nie dał się sprowokować Kubie Wojewódzkiemu

- Nie da się wyobrazić, z czym to się wiąże, tej skali, jak to zmienia życie na zawsze... Cieszę się z tego, co jest dzisiaj, jestem wdzięczny. Super jest to, że dzięki temu mogę robić rzeczy, które kocham robić i to właśnie na takim poziomie, daje mi to na poziomie duchowym spełnienie. Na scenie nie myślę o niczym innym, śpiewam moje piosenki, widzę ludzi, którzy tańczą i to wystarczy - wyjaśnił.