Basia Kurdej-Szatan wyciągnęła mocny argument. Pokazała drastyczne zdjęcia

Basia Kurdej-Szatan niedawno znów została mamą . Przez dłuższy czas nie mówiła o ciąży, ukrywała brzuszek. W końcu jednak wyznała, że spodziewa się drugiego dziecka. Aktorka ma 35 lat, więc na pewno tu czy tam usłyszała, że jej ciąża może być obciążona ryzykiem. U niej wszystko zakończyło się pozytywnie. Młoda mama cieszy się swoim bobasem. Inne kobiety mogą mieć mniej szczęścia. Kurdej-Szatan zwraca na to uwagę w swoim wpisie.

Na jej InstaStory znalazł się z kolei odnośnik do wpisu Katarzyny Kurdej, która jest siostrą Szatan. Kurdej to aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni i redaktorka pisma Antrakt. Podczas gdy Barbara pokazała zdjęcia ( możecie zobaczyć je TUTAJ ), wobec których nie da się przejść obojętnie, Katarzyna umieściła w sieci długi wpis.

To WSTRZĄSAJĄCE....... Kobiety będą musiały nosić ciężko chore płody, aby potem je rodzić i patrzeć jak umierają lub wychowywać chore dzieci. Jest też alternatywa oddania do specjalnych ośrodków i borykania się do końca życia z niewyobrażalnymi wyrzutami sumienia. A dlaczego?! Dlatego, że nasi rządzący postanowili przypodobać się kato-fundamentalistom lub odwrócić uwagę od kryzysu lub spłacić dług wobec Kościoła lub wk...wić połowę narodu. Czeka nas rozkwit podziemna aborcyjnego. Gratuluję k...wa. Każda dyktatura i faszyzm rozpoczynały od zniewalania kobiet.