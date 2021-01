Basia Kurdej-Szatan wywołała burzę zdjęciem. Zdenerwowała się nie na żarty

Basia Kurdej-Szatan tłumaczy się z wpadki

"No, a tutaj nasze dzieciaki jak na tronach! Zawsze najfajniej na rączkach, na przytulasa -w każdej części świata. Jeszcze nie mam takiej wprawy w wiązaniu małego chustą na plecach, ale będę trenować. Ta pani jest przepiękna! I jak widać, zgodziła się na fotkę! Tak jak dzieciaki z poprzedniego zdjęcia, z którymi gadaliśmy. Zdjęcie widziały i one i dorośli" - czytamy w najnowszym poście.

Gwiazda wyjaśniła, że porównując swojego syna do króla, nie miała niczego złego na myśli. "A że 'król'? Hm, niezależnie, czy wiozłoby wózek kilku kolegów, kilka dziewczyn, czy dzieci z Polski - tak samo bym to nazwała. Żartobliwie. Nawet nie wpadłam na to, że ktoś mógłby odebrać to rasistowsko. Niestety zapomniałam, że nasz kraj jest średnio tolerancyjny. A to była bardzo wesoła przechadzka, dzieci śmiały się, patrząc na bobasa w środku, były ciekawe i kochane" - tłumaczy.